ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ‌ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಪ: 15 ಬಾಲಕಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ!

ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಂಡ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

RESCUE OF 15 GIRLS
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ, 15 ಮಂದಿ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನವನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್‌ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಆಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಾಸಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ನೀಡಲಾಗುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದ ಕುರಿತಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಜರಾತಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಿರಂತರ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಅವು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ: ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಆಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎಂ. ಬಡಿಗೇರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮಾತಾ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಾ ತೇಜೋಮಯಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಆಶ್ರಮ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಆಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸದಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಐಒಎಸ್ ಅಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

GIRLS RESCUED
DHARWAD
ಬಾಲಕಿರಯರ ರಕ್ಷಣೆ
SHRIMATHA ASHRAM
RESCUE OF 15 GIRLS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.