ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ: ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 17, 2026 at 7:19 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಮಾಲೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಚಾಲಕ ವರ್ಗ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪೇ & ಯೂಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆ ವೇಳೆ ಒಕ್ಕೂಟ. ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ, ಪರವಾನಗಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಪ್ರಚಲಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1.5% ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಮರ್ಪಕ ವಸೂಲಾತಿ ಆಗದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ- ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್: ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಎಸ್ಸಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ-ಟಿಎಸ್ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಅವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ತುಂಬುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಸಿಪಿ-ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
