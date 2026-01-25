ETV Bharat / state

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟಪತಿಗಳ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಪರೇಡ್​​ (IANS File Photo)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪದಕ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್, ಗೃಹರಕ್ಷಕ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವೆಗಳ 982 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 125 ಶೌರ್ಯ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪದಕ ಹಾಗೂ 22 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪದಕ:

ದೇವಜ್ಯೋತಿ ರೈ, ಐಪಿಎಸ್

ರಂಗಪ್ಪ ಟಿ., ಎಸಿಪಿ

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ:

ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಐಜಿಪಿ

ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋರ್, ಐಜಿಪಿ

ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್, ಡಿಐಜಿ

ಸವಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್‌ಪಿ

ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ, ಎಎಸ್‌ಪಿ

ನಾಗಪ್ಪ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಎಎಸ್‌ಪಿ

ರಾಜಾ ಇಮಾಂ ಖಾಸೀಂ ಪಿಂಜಾರ್, ಡಿಸಿಪಿ

ಹನುಮಂತರಾಯ, ಡಿಎಸ್‌ಪಿ

ಸಿ.ಎ.ಸೈಮನ್, ಎಸ್‌ಪಿ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಂ.ಎ., ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್

ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಬಿ., ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್

ಎಂ.ಎಂ.ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್

ಎಸ್.ಕೆ.ಬ್ಯಾಕೋಡ್, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್

ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿ., ಪಿಎಸ್ಐ

ವೈಲೆಟ್ ಫೆಮಿನಾ, ಪಿಎಸ್ಐ

ಶಕುಂತಲಾ ಹೆಚ್.ಕೆ., ಪಿಎಸ್ಐ

ಹರ್ಷ ನಾಗರಾಜ್, ಎಎಸ್ಐ

ಸಿದ್ಧರಾಜು ಜಿ., ಎಎಸ್ಐ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಈರಪ್ಪ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್

ಬಸವರಾಜ್ ಎಂ., ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ:

ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫಿಸರ್

ಅರುಣ್ ಸಿ.ನಾಯ್ಕ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೈರ್‌ಮ್ಯಾನ್

ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳ:

ಸುನಂದ್ ಸಂಪತ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್

ಬಾಲಾಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್

ಮಲಾಲಿ ಗೌಡ, ಪ್ಲಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್

ವಾದಿರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ಲಟೂನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವೆ:

ಪರಮೇಶ್ ಹೆಚ್.ಎ., ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಳವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ- ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ.26ರಂದು ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕವಾಯತು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರಿಂದ 10:30ರವರೆಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಆರ್.ವಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾಮರಾಜರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಫೀನಾ ಪ್ಲಾಜಾ-ಎಡತಿರುವು ಪಡೆದು ಮೈನ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ-ಆಲೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್-ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ರಸ್ತೆ-ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಕನ್ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ-ಕಬ್ಬನ್‌ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಆರ್.ವಿ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನಗಳು ವೆಬ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೆಯೋ ಹಾಲ್, ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ, ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಲತಿರುವು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ತೆರಳಬಹುದು.

ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಬ್ಬನ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು-ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ-ಸಫೀನಾ ಪ್ಲಾಜಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ, ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಮೈನ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ-ಆಲಿ ಸರ್ಕಲ್‌-ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿರಸ್ತೆ-ಕಾಮರಾಜರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಕನ್ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ-ಕಬ್ಬನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಕಬ್ಬನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

