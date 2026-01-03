ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : January 3, 2026 at 5:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಜೀವನ ಕುರಿತ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾದಂಬರಿ 'ಕರ್ವಾಲೋ' ಪ್ರಕಟವಾದ 45 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಿತಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಇತರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೇಜಸ್ವಿ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವರ ಸೃಜನ ಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾರುವ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ 'ಕರ್ವಾಲೋ' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕನ್ನಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷವೂ ಊಟಿ, ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಹೂವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಲಿದೆ? ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂ ದೃಶ್ಯ, ಜಲಪಾತಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓತಿಕ್ಯಾತ (ಕಾಡಿನ ಹಲ್ಲಿ) ಸೇರಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿ 'ಕರ್ವಾಲೋ'ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಾನ; ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು