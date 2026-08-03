ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು: 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 319 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ!
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾಸಿಕವಾರು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Published : August 3, 2026 at 7:56 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಗಿಂತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 319 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಜ ನೀರಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. 18.05.2018ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ CWMA ಮತ್ತು CWRCಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತು.
ಅದರನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಹಜ ಮಳೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2018 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರನ್ವಯ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತ.ನಾಡಿಗೆ CWMA ಆದೇಶದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕವಾರು ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದನ್ವಯ 2018ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುಗೆ ಸಹಜ ಮಳೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾಸಿಕವಾರು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ,
- ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9.19 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 31.24 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 45.95 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 36.76 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 20.22 ಟಿಎಂಸಿ.
- ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 13.78 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 7.35 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 2.76 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 2.50 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 2.50 ಟಿಎಂಸಿ.
- ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2.50 ಟಿಎಂಸಿ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2.50 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2025-26ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನೀರೆಷ್ಟು?: ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅಂಕಿ- ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 2025-26ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ಬಿಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 330.417 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 42.256 ಟಿಎಂಸಿ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 103.514 ಟಿಎಂಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 51.943 ಟಿಎಂಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 40.790 ಟಿಎಂಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ 53.477 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 17.697 ಟಿಎಂಸಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 7.603 ಟಿಎಂಸಿ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 2.687 ಟಿಎಂಸಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 2.226 ಟಿಎಂಸಿ, ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ 2.450 ಟಿಎಂಸಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2.670 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಮೇನಲ್ಲಿ 3.100 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತ.ನಾಡಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 300 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, 2023-24ರ ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 177.25ಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಟಿಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ 2018-19ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 404.44 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ 275.40 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ 2020-21ರಲ್ಲಿ 211.32 ಟಿಎಂಸಿ, 2021-22ರಲ್ಲಿ 281.08 ಟಿಎಂಸಿ, 2022-23ರಲ್ಲಿ 667.48 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ವರ್ಷವಾದ 2023-24ರಲ್ಲಿ 81.42 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2024-25ರಲ್ಲಿ 305.61 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ 2025-26ರಲ್ಲಿ 330.42 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಕಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಗಡೆ ಏನಿದೆ?: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 2026-27ರಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದ ಭೀಕರ ಬರದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಾದ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಹೇಮಾವತಿ, ಹಾರಂಗಿ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 56.958 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರ ವರೆಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಟ್ಟು 41.997 ಟಿಎಂಸಿ ಒಳಹರಿವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ 118.63 ಟಿಎಂಸಿ ಒಳಹರಿವು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 35.40% ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 64.60% ಒಳಹರಿವು ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9.19 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 2.915 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 31.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 0.721 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ - ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಒಟ್ಟು 40.43 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3.636 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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