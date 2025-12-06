ETV Bharat / state

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ, ಕಾರಣ ಏನು?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ

5-6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ‌ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏಕಾಏಕಿ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ (ETV Bharat)

ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕ್ಕಲ್​ನಿಂದ ನಿತ್ಯ 50 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿನಾಲೂ 1 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 11 ಲಕ್ಷ ಹಾಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರ ಎದುರಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೈಸೂರು ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾಮಕ್ಕಲ್​ನಿಂದ ನಿತ್ಯ 5 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೈಗೆಟುಕದಂತಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ 30 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 21 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್​ಇಸಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ (ETV Bharat)

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 6 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ 5.50 ರೂ., ಬೇಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸುಲಿಯಲು ತಲಾ 30 ಪೈಸೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 20 ಪೈಸೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ದರವೇ 6.75 ರೂ. ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಿಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತರುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: 'ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 1 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಈಗ 8 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಳಿಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಎಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಂನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಮೈಸೂರಿನ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಸೀರ್​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:

ಅಂಗನವಾಡಿ‌ಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ‌ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೀಗ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ 7 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂಗನವಾಡಿಯವರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ, ಮುರಾರ್ಜಿ ನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಹೆಚ್ಚು, ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಏಕಾಏಕಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 6 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ‌ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 150 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು 25 ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ‌ಕೊಡಬೇಕು.‌ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

