ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು?

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಷ್ಮೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
ವರದಿ: ಮಹೇಶ್ ಎಂ.

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್​​ಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗು ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತಾ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿವೆ.

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಇಂದಿಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆ ರೇಷ್ಮೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮೈಸೂರಾಗಿದೆ.

ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ಸ್​ಟೈಲ್ಸ್ ತಜ್ಞೆ ಶುಭಸಂಜೆ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

"ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಸೀರೆ ತಯಾರಾಗುವ ಬಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಇದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ನರೇಶ್ ಬಾಬು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು (ETV Bharat)

ಚೀನಾ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ: "ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸವು ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆಯು ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಮಂತ್ರಿರಾ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ: "ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದ್ದು, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಟೆಕ್ಸ್​ಟೈಲ್ಸ್ ತಜ್ಞೆ ಶುಭಸಂಜೆ ಅರಸು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್​​ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 11,526 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, 1,48,704 ರೈತರು ಹಾಗೂ 6,749 ರಿಟೇಲ್​ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುವ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

