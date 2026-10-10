ತಾಳಗುಪ್ಪ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತಾಳಗುಪ್ಪ- ಮೈಸೂರು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಗಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ LHB ಅಳವಡಿಕೆ
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಲಿಂಕೆ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬುಷ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 1:11 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಳೇಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲ್ ಹೆಚ್ಬಿ ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅವಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಕ್ಗಳನ್ನು (ಬೋಗಿಗಳನ್ನು) ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಲಿಂಕೆ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬುಷ್ (LHB) ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಮೈಸೂರು–ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂ. 16227/16228): ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಎಲ್ ಹೆಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್–ತಾಳಗುಪ್ಪ (ರೈಲು ಸಂ. 56217/56218): ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಎಲ್ ಹೆಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್–ಮೈಸೂರು–ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ (ರೈಲು ಸಂ. 56205/56206): ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ಎಲ್ ಹೆಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ–ಮೈಸೂರು–ಚಾಮರಾಜನಗರ (ರೈಲು ಸಂ. 56203/56204): ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಿಂದ ಎಲ್ ಹೆಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ–ತಿರುಪತಿ–ಚಾಮರಾಜನಗರ (ರೈಲು ಸಂ. 16219/16220): ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಂದ ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್–ತಿರುಪತಿ–ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ (ರೈಲು ಸಂ. 16203/16204): ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026 ರಿಂದ ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರೈಲುಗಳು ಒಟ್ಟು 21 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 1 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 2 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 10 ಸ್ಲೀಪರ್, 5 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದ್ದವು.
ಈಗ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಈ ರೈಲುಗಳು ಒಟ್ಟು 19 ಎಲ್ಹೆಚ್ಬಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 1 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 3 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 7 ಸ್ಲೀಪರ್, 5 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, 01 ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಬೋಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ 01 ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್-ಕಮ್-ಜನರೇಟರ್ ಕಾರ್ ಸೇರಿರಲಿವೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56217/56218, 56205/56206, ಮತ್ತು 56203/56204ರ ಎಸಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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