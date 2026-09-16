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ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್​ನನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್​​ನನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

RENUKASWAMY MURDER CASE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 7:40 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್ ರಾವ್​ನನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತೆ 59ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾ. ಸುಜಾತ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅವರು, ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಪ್ರದೂಷ್​ನನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರಲು ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ, ಪ್ರದೋಷ್ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನವರ ಜೊತೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣ (NCR) ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಕೂಡದು. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಪ್ರದೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲ ದಿವಾಕರ್, ಪ್ರದೋಷ್ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಕ್ಷಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಮಾಫಿ ಅರ್ಜಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗೆ ಆಪ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ ಮೂವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಸಹ ಆರೋಪಿಯ ವಾದ ಆಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಮೆಮೋ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪ್ರದೋಷ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೋಷ್, ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಐಡಿ ಮೂಲಕವೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಐಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಹೇಳಿ ಲಾಕ್​ಅಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರದೋಷ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರದೋಷ್​ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ' ಸದ್ದು: ಏನಿದು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ? ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ‌ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೇನು?

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RENUKASWAMY MURDER CASE

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