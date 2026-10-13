ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ತಡವರಿಸಿದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಕೋರ್ಟ್
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ತಡವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
Published : October 13, 2026 at 8:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟರಾದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ 59ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಹಾಜರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತಿತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಖುದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ತಡವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕ (ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ನೀವೇನು ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಎಂದರು. ಹೇಳಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ದರ್ಶನ್ ಅವರು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ ಪಬ್ಗೆ ಯಾವುತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಊಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್, ಪ್ರದೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು. ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, 15 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿತು.
ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಬಳಿಕ ನಟ ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ದರ್ಶನ್ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಟೋನಿಬ್ರೂಕ್ ಪಬ್ನ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಬಂದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್, ನಾಗರಾಜ್, ವಿನಯ್ ಇದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರುವರೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದೆವು. ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ 164ನಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಎಂದರು.
ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶಸ್, ಪಬ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಪವನ್ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪವನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ, ಪವನ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿತು.
ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಹೇಳಿಕೆ: ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಅವರು, "ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ (ಹೇಳಿಕೆ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಹ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
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