ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ: 'ಕರ್ನಾಟಕ' ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಟ್ಟು
ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,850 ಕೋಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 8:52 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 'ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಎರಡು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ‘ಕರ್ನಾಟಕ’ ಪದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಿಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ 'ಕರ್ನಾಟಕ' ಪದವನ್ನೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಗ್ರಹ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ: ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮರುನಾಮಕರಣದ ಬೇಡಿಕೆ 2021ರಿಂದಲೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ, 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. 'ಕಿತ್ತೂರು' ಪದವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
5,200 ಬಸ್ಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳವರೆಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲು: ಮರುನಾಮಕರಣ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ 5,200 ಬಸ್ಗಳು, 176 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, 9 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು, 58 ಘಟಕಗಳು, 9 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಾಮಫಲಕ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಬದಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್, ವೇಬಿಲ್, ಸೀಲ್, ಕಡತ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಪರವಾನಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ರೂ .9.96 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರೂ. 1,850 ಕೋಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,850 ಕೋಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮರುನಾಮಕರಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಲೇ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೋರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪುಟವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ, ಮರು ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಕರ್ನಾಟಕ' ಪದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪುಟವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, 'ಕರ್ನಾಟಕ' ಪದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿವೆ. ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಕುತೂಹಲ.
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