ETV Bharat / state

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಫಲಶ್ರುತಿ: ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂಬಗಳ ತೆರವು ಆರಂಭ; ಮೆಸ್ಕಾಂ-ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಜನರ ಅಭಿನಂದನೆ

ಕಡಬ–ಪಂಜ–ಸುಳ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

removal-of-dangerous-roadside-poles-begins-people-congratulate-mescom-pwd-for-their-response
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂಬಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಡಬ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕಡಬ–ಪಂಜ–ಸುಳ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರದಿ ಇದೀಗ ಫಲಶ್ರುತಿ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕಡಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.

removal-of-dangerous-roadside-poles-begins-people-congratulate-mescom-pwd-for-their-response
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂಬಗಳ ತೆರವು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಂಬ ತೆರವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಬ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಸಜಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲು ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಬ ತೆರವು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಡಬದ ನಾಗರಿಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬ, ಪಂಜ, ಸುಳ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕೇರಳ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಸುಳ್ಯ, ಕಡಬದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಡಬ: ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವು ಮಾಡದೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

TAGGED:

MESCOM
PWD
ಕಂಬಗಳ ತೆರವು
DAKSHINA KANNADA
ROADSIDE POLES REMOVAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

460 ಹಾಡು, 136 ಗಾಯಕರು, 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಯನ: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

ಪುಟ್ಟ ಗಾತ್ರದ 'ಕಿಯೊ' ಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 18,999 ರೂ.!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಏಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ? ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.