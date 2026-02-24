ETV Bharat / state

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ: ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

RAGHAVENDRA SWAMY BIRTH ANNIVERSARY
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)
ರಾಯಚೂರು: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ (ಜನ್ಮದಿನ)ದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ನಾದಹಾರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಂತರ, ಶ್ರೀ ರಾಯರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನವರತ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಠದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Raghavendra Swamy birth anniversary
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಮತ್ತು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ, ಸಪ್ತ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತುಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುವೈಭೋತ್ಸವ, ಸಪ್ತ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಯಿತು. ರಾಯರ 405ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ಶ್ರೀ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನೇರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಹವಳ, ನಾಣ್ಯಗಳು, ನವರತ್ನಗಳು, ಹೂಗಳಿಂದ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನೇರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

Raghavendra Swamy birth anniversary
ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಕರು (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಮಠದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾದ್ಯ ಮೇಳೆ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಥೋತ್ಸವ ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಪಿಆರ್ ಒಐಪಿ ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಗುರು ವೈಭವೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

Raghavendra Swamy birth anniversary
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕ - ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಫೆ.18ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ರಾಯರ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ ಫೆ. 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Raghavendra Swamy birth anniversary
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

SRI RAGHAVENDRA SWAMY
RAICHUR
MANTRALAYAM
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಧಂತಿ
RAGHAVENDRA SWAMY BIRTH ANNIVERSARY

