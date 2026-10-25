ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಜೆಯೂ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ವಾಹನಗಳು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆಯೂ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ವರದಿ - ಮೊಹ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ
Published : October 25, 2026 at 6:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ನಿಗಮವು ಐದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಂಗಸಂದ್ರದ ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಆಟೋಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಸಫಲತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಿಗಮ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತರೆಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸ ನೀಡಲಾರದವರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅವಕಾಶ: ಮುಂಜಾನೆ ಕಸದ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಸ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಸದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಡುಗೋಡಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ಈ 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 160 ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಜೆಯ ಸೇವೆಯು ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ಗಾಗಿ 6 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಾಹನಗಳು ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಗೂ 3 ವಾಹನಗಳು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ 31 ಆಟೋಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಈ ವಿಸ್ತರಿತ ಸಮಯವು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ನೀಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಸದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಐಟಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ನಗರಾದ್ಯಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಈ ವಿಸ್ತರಿತ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಅಗರ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ. ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಎದುರಿನ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಗರ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುಂತೆ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದರು.
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