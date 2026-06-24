ವ್ಯಸ್ಯನಿಗಳಿಂದಲೇ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
8 ಮಂದಿ ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಶಿವಲಿಂಗು ಅವರ ಕೊಠಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ್ಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಚಾಕುಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಬೀಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Published : June 24, 2026 at 7:04 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಸ್ಯನಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಲಿಂಗು ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್, ಚೇತನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸುಹೈಲ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರದ ರೈಲ್ವೇ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಶಿವಲಿಂಗು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 19ರಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಸ್ಯನಿಗಳೇ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಪೇಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ 8 ಮಂದಿ ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಶಿವಲಿಂಗು ಅವರ ಕೊಠಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ್ಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಚಾಕುಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಬೀಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲಿಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಲಿಂಗು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗುನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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