ವಿಳಂಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ವಿಳಂಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : May 17, 2026 at 1:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಳಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದುಮ್ ಅವರ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಕಾನೂನಿನಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 58ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಸಿಂಧುತ್ವ, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಹಿಂಬರಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನಿಯಮ 4(2) ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 58ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು "ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ" ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಡುವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಿಂಬರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸದೇ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಎಸ್.ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಮತ್ತು ಮೆಸೆರ್ಸ್ ಪೋಸಿಡಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಸ್ ನಾವೆಲ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ 2020ರ ಜೂನ್ 10ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2021ರ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆಸ್ ಸ್ಪಕ್ಟ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು 1954ರ ನಿಯಮ 4(2)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
