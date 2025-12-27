ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಬಂಧಕರಿಗಿದೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
Published : December 27, 2025 at 10:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಯಪತ್ರ (ಸೇಲ್ ಡೀಡ್) ಆದ ನಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರದ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂತಹ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯ ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅಕ್ರಮ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ (ಕೆಸಿಎಸ್) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 70 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಾಯಿದೆ, ಕೆಸಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳು, ಸೊಸೈಟಿಯ ಬೈಲಾಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟು ಸಂಬಂಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 70ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4,026 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಬಿಇಎಂಎಲ್ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಂ. ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮಾಡಿ, 2013ರ ಜ.19ರಂದು ಕ್ರಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.
2015ರಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸುರೇಶ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಹಿರಿತನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸೊಸೈಟಿಯು ಕ್ರಯ ಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಶೇ.18ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 62 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜೆ.ಮುನ್ನಾಗಪ್ಪ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) ಮತ್ತು ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು) ಅವರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತುದವು. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 2020ರ ಜು.9ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸುರೇಶ, ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾವು ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿವೇಶನದ ಕ್ರಯಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು.
