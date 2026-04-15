ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳು?
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಮಹೇಶ್ ಎಂ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 15, 2026 at 5:14 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಕೆಲಸ, ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಔಷಧಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಳಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜಿಗೂ ಸಹಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳಿವು: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೇಗೆ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 4 ಜನ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಡಿಹೆಚ್ಒ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿಂದ ವರದಿ ಬರಲು ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂಭ ವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ವರದಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಔಷಧಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ವರದಿ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯpಟ್ಟರು.
