ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ: 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಎಸ್​ ಜೆಸಿಇ ಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಪ್ರಿಲ್​ 25 ರಂದು ಉಚಿತ ಯುವ ಜಾಬ್ ಫೇರ್​ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. 35 ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಯುವ ಜಾಬ್ ಫೇರ್​ ಆಯೋಜನೆ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 22, 2026 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಎಸ್​ ಜೆಸಿಇ ಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಉಚಿತ ಯುವ ಜಾಬ್ ಫೇರ್​ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಆಯೋಜಕರು ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 35 ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎ.25 ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್​ ಜೆಸಿಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸಹೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯುವಕರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಯುವ ಜಾಬ್ ಫೇರ್/2026 ನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಂಗ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶ್ರೀಧರ್​

ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಉಚಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಂಬಿಎ, ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಐಟಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

  • ಮೊಬೈಲ್: 9535639537 /9986929988.
  • ಇ-ಮೇಲ್: [yi. mysuru @cii.in](mailto:yi.mysuru@cii.in)

TAGGED:

ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು
MYSURU
ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ
FREE JOB FAIR IN MYSURU
JOB FAIR IN MYSURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.