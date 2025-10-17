ಹಾವೇರಿ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ವರ್ತಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸ
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2025 at 7:24 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಆವಕವಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲವಿಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆವಕವಾಗಿತ್ತು.
ಆವಕ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಚೀಲಗಳ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಯ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ತಂದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆವಕ ಕಂಡರೂ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ಕೆಲ ರೈತರು ಲಾಭ ಇರಲಿ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಸಿಗಲಾರದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರು.
ಈ ಭಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವರ್ತಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಡಿಎಂಲ್ ತಳಿಗಳ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬರಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ದರ ಸಹ ಏರುಮುಖವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ತಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಸರ್ವೆ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು, ಆದೋನಿ ಗುಂಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಆವಕ ಎಷ್ಟು/, ಯಾವ ತರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ?, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ?, ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ನಂತರ ಇಳುವರಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಹ ಮಳೆರಾಯ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ರೈತರು ಸಹ ಇಳುವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಅಧಿಕವಾಯಿತು ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕರು.
