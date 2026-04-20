ಗುಣಮುಖನಾದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮನೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ; ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಯುಪಿಗೆ ಹೋದ ಕಾಸಿಂ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಗುಣಮುಖನಾದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.

ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಸಿಂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 20, 2026 at 4:27 PM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖನಾದ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅವನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

2024ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮರೋಳಿ ಕೆಇಬಿ ಸಮೀಪದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಸಿಂ (29) ಎಂಬ ಯುವಕ ಹಲವು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಸಿಂ (ETV Bharat)

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ನೆನಪುಗಳು ಮರಳಿ ಬಂದು, ತನ್ನ ಊರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡ್ರೌನಾ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ "ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕು" ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಆ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಂ (ETV Bharat)

ಮನೆಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಸಿಂನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅವನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋರಖ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಹಣ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಗುಣಮುಖನಾದ ಕಾಸಿಂ (ETV Bharat)

ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಂ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಅವನ ಪುನರ್ಮಿಲನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತನ ತಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 487ನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾಸಿಂ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್‌ ಅವರು, "ಕಾಸಿಂನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 487ನೇ ಪುನರ್ಮಿಲನವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

