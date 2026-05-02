ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತದಾನದ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತದಾನದ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 8:36 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌರವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಗನೀಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಇವಿಎಂ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ತೆರೆಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 20 ಟ್ರಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ತೆರೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಶಾಸಕ ಟಿ. ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಏಜೆಂಟರು, ಮತಪತ್ರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 279 ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ. ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಒಟ್ಟು 1,822 ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡ, ಡಿ. ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಕ್ಗಳ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ತೆರೆದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮರು ಎಣಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕುತೂಹಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು.
ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದ ಐಡಿಎಸ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೇಗೌಡರ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡರ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ನಡುವೆಯೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗೌಡರ ಗೌಡ ರಾಜೇಗೌಡ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, '279 ರಲ್ಲಿ 12 ಅಂಚೆ ಮತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳು 279 ಎಂದ ಮೇಲೆ 279 ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, 12 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 267 ರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕ ಟಿ. ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಏಜೆಂಟರುಗಳು ಮತ ಏಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಪಾತವಾಗಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ದನಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಮತದಾನಗಳನ್ನು ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬೇಗ ಹೊರ ಬಂದು ಬಿಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ: ಮತಪತ್ರಗಳಿದ್ದ ಟ್ರಂಕ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ