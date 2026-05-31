ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ!
ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
Published : May 31, 2026 at 6:04 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಈಗ "ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಯ ಕಾಶಿ" ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಖಚಿತ. ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮಲೆನಾಡು-ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತರು ಅಡಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಕಸುಬಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ, ಮಲೆನಾಡು, ಮಂಗಳ, ಸುಮಂಗಳ, ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಮೋಹಿತ್ ನಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ ತಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಡಿಕೆ ತಳಿಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೋಹಿತ್ ನಗರ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಟುಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ ಹಾಗೂ ಶಿವನಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೆಲ ರೈತರು ತರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಗೋಟುಗಳು ರೈತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಯ ಬೆಲೆ 80 ರಿಂದ 120 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತರು ಸಹ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಡಿಕೆ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಗೊನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವುದು. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಗೊನೆಗಳು ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಖರಾಯ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ನವೀನ ಎತ್ತಿನಮನೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಫಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿನಾಡು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದವರು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ ಎಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಈಗ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ, ಐದು ಲಕ್ಷ, ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇಡೀ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ರೈತ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ, ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ 80 ರಿಂದ 120 ರೂ. ವರೆಗೂ ಸಸಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಹೊಲದಗದ್ದೆ ಗಿರೀಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ 20 ರಿಂದ 30, 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲು ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಸ ತೋಟಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: