ಮೈಮುಲ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು: ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಸವಾಲು
MYMUL Facing Challenge : ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ರೈತರು ಬದಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.
Published : November 16, 2026 at 4:22 PM IST
ಮೈಸೂರು: ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೈಮುಲ್ಗೆ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ) ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದೇ ಮೈಮುಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಹಾಗೂ ಪಶು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಮೈಮುಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾಜು 9.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ (ನ.15ಕ್ಕೆ) 11.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಮುಲ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೂ, ಮೇವಿನ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ರೈತರು ಬದಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು?: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಮೈಮುಲ್ 44.70 ರೂ. ನೀಡಿದರೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ರೈತರಿಗೆ 43.10 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಉಳಿದ 1.60 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮೈಮುಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 11 (ನ.15ಕ್ಕೆ) ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು 87 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಸರಬರಾಜು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 28 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈಗೆ 75 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಾಲು ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾರೂ ಮೈಮುಲ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೈತರಿಂದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಿತ ಏರುವಂತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿವಾರ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಲನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಮುಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೈಮುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 11 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಮುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕರಿ ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಸಂಘ ಹೇಳುವುದೇನು? ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಮೈಮುಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ.
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