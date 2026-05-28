ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕಾರಣಗಳಿವು..

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಅಪಾರ ಶ್ರಮವಿದೆ.

ದೇವರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 10:45 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 624 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು 624 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದವರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ

ಡಿಡಿಪಿಐ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವುದೇನು?: "ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ SSLCಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 94.5ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 703 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ. 275 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಇಲವಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 624 ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಅನುಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ DOಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೋ ಆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮಾಡಿದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖೆ 3 ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶ 50ರಷ್ಟು, 2ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ 69 ರಷ್ಟು, 3ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ 85 ರಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 95ರಷ್ಟು ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 50 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 70 ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 1, ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ 25 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

"ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 232 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಶಾಲೆಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳು 90% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈ ಸಲದಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬೋರ ರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 624 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮುಟ್ಟದ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಯಾವಾಗಲು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಲು ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಈ ಬಾರಿ SSLC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 624 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ನಿಶಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾದರೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 622 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

