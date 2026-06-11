ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿವೆ 602 ಉದ್ಯಾನಗಳು; ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ ದನ, ಹಂದಿಗಳು; ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣವಾಯಿತೇ ಪಾರ್ಕ್!
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸ್ಥಿತಿ - ಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಕಿರಣ್ ಎಸ್.ಈ. ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 11, 2026 at 2:01 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 602 ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಯೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.
ಹೌದು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್, ಬೇಲಿ, ಕಸ ಹಾಕುವ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳೀಯರು, ನಂತರ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಓಡಾಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸದೇ ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದನಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುವವರು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ತಾವು ತಂದು ತಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಕವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕದೇ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ಥಳೀಯರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೇ, ತಾವೇ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಒತ್ತುವರಿ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣವಾಗದೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಾನವನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಾಮೋದರ್ ಅವರು, "ಪಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಸಹ ಗಲೀಜು ಮಾಡದೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುಯತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಬಂದು ಆಗ್ಗಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ಬಸಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನ ಬಂದು ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೂವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಬಂದು ಆಗ್ಗಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಜನ ಬಂದು ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಕಸ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪುಟಾಣಿ ರೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಜೋಕಾಲಿ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಚಚ್ಚತೆ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಕಸ ಹಾಕುವ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಕಸವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪೂರ್ವಿಕ್.
ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲ: ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾಯಾಣ್ಣ ಗೌಡರವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಪ್ರಿಮಿಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 602 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎರಡನೇಯದು ಬೇಲಿ, ಕಾಂಪೌಡ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು. ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ 170 ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ 90 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ವಲಯಗಳ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 60 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ರೋಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೃತ್ -2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರು ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್, ಪುರಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್- ಹರಿಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ನವೀಕರಣ, ಕಾರಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಭದ್ರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ 14 ಹೋಂ ಗಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಸೇರಿ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೊದಲು 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂ ಗಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರೀಕರಣ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
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