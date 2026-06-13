ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿವೆ 529 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ!
ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 8:58 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಗರವಾದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 529 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 336 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, 12 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
152 ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ 152 ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 192 ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಜಿಮ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್, ಯೋಗಮಂಟಪ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳು, ತಂಪಾಗಿ ಇರಲು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಎಕೈಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ಜೋಕಾಲಿ, ಜಿಮ್, ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ತಿಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾಡಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ತುಂಬುವ ಡಬ್ಬಗಳು ಹಾಳು ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲಿನ ಸೀಟ್ಗಳು ಕಿತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.
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