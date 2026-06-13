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ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿವೆ 529 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ!

ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಮೈಸೂರು ಪಾರ್ಕ್​ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 8:58 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಗರವಾದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 65 ವಾರ್ಡ್​ಗಳು ಇವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 529 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 336 ಪಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ಪಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, 12 ಪಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಪಾರ್ಕ್​ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ (ETV Bharat)

152 ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ 152 ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 192 ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಜಿಮ್​ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್, ಯೋಗಮಂಟಪ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳು, ತಂಪಾಗಿ ಇರಲು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಎಕೈಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ಜೋಕಾಲಿ, ಜಿಮ್, ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ತಿಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾಡಲ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್​ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಟೆಂಡರ್​​​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್​ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ತುಂಬುವ ಡಬ್ಬಗಳು ಹಾಳು ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲಿನ ಸೀಟ್​ಗಳು ಕಿತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.

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TAGGED:

MYSURU
SAVE PARK CAMPAIGN
ಪಾರ್ಕ್
ಉದ್ಯಾನ
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