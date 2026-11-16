ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ಸುಪಾರಿ: ಹಣದಾಸೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂದೆ ಸೇರಿ ಐವರ ಬಂಧನ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಚರಣ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಗನನ್ನೇ ತಂದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 5:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಚರಣ್ ಗೌಡ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಚರಣ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಚರಣ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕಿರಣ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ನಡುವೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಚರಣ್ ಗೌಡ ತನಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದ್ವೇಷ ಕಿರಣ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಇದೇ ದ್ವೇಷ ಕೊನೆಗೆ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಚರಣ್ ಗೌಡನನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕಿರಣ್, ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ರುದ್ರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಸುಪಾರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಈ ಪೈಕಿ 15 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರುದ್ರೇಶ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಿರಣ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಪರಿಚಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಕಿರಣ್, ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಪಾರಿ ಡೀಲ್ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ರುದ್ರೇಶ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 15 ಲಕ್ಷವನ್ನ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ರುದ್ರೇಶ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ರುದ್ರೇಶ್, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಲೋಕೇಶ್ನನ್ನ ಈ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೃತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಹತ್ಯೆಯ ನೇತೃತ್ವ: ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ - ಮಗನ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದ ಲೋಕೇಶ್, ತನ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕಿರಣ್ನನ್ನೇ ಚರಣ್ ಗೌಡನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನವೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಗನ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದ. ತಂದೆಯ ಮಾತು ನಂಬಿ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗ ಕಿರಣ್, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಕಾಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚರಣ್ ಗೌಡನ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಚರಣ್ ಗೌಡ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಚರಣ್ ಗೌಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಹತ್ಯೆಗೈದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರೂಪೇಶ್, ಲೋಕೇಶ್, ಆತನ ಮಗ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಚರಣ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವಾದದಿಂದ ಈ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ರೂಪೇಶ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಲೋಕೇಶ್, ತನ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಕಾಶ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಂಧಿತ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಜಿ.ಕೆ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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