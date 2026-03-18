ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಅದಾಲತ್ಗೆ ಸಿದ್ದ: ನ್ಯಾ. ಅನು ಸಿವರಾಮನ್
ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಲ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : March 18, 2026 at 8:49 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಲ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
55.85 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ: ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55.85 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ 3,428 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಲತ್ನ 951 ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 2,61,160 ಪ್ರಕರಣ, 53,23,976 ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 55,85,136 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅದಾಲತ್ನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು: 2,321 ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ - 6 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ, 3351 ವಿಭಾಗ ದಾವೆ (ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್) ವಿಲೇವಾರಿ- 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ, 4,496 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 290 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ, 14,371 ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಲೇವಾರಿ - 1029 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ, 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 2,235 ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 333 ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 58 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, 3,330 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 328 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 93 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಭಾಗದ ದಾವೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಮುನಿಸು ಮರೆತು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 40 ಜೋಡಿಗಳು