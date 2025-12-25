ETV Bharat / state

'ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು': ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಾಯಾಳು

ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಕಂಟೇನರ್​​ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, 9 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Bus burnt on fire
ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿರುವ ಬಸ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: "ಬಸ್​​ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಬಸ್​​ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೊರಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು" ಎಂದು ಹಿರಿಯೂರು ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಾವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಕಂಟೇನರ್​​ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, 9 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)

ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಹೇಮರಾಜ್​ ಎಂಬವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಗೋಕರ್ಣ ತೆರಳುವ ಎಸಿ ಸ್ಲಿಪರ್ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಲಾರಿ ಬಂದು ಬಸ್​ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಎರಡು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದವು. ನಾವು ಹೇಗೋ ಸಾಹಸ‌ ಮಾಡಿ ಬಸ್​​ನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆವು'' ಎಂದರು.

''ಅಪಘಾತ ನಡೆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ನಾನು, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಬಸ್​​ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆವು. ನಾನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆಗ ಬಸ್​ನ ಮುಂದಿನ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅನ್​ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್​​ನ ಹಿಂದಿನ‌ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಜೀವ ದಹನ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಗೊರ್ಲತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಬಳಿಕ ಕಂಟೇನರ್ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್​ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 8 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕೂಡ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ - ಲಾರಿ​; 9 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನ

TAGGED:

CHITRADURGA
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ
BUS CAUGHT FIRE
HIRIYURU BUS ACCIDENT
CHITRADURGA BUS LORRY ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.