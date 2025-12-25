'ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು': ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಾಯಾಳು
ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ಗೆ ಕಂಟೇನರ್ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, 9 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : December 25, 2025 at 9:11 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: "ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಬಸ್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೊರಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು" ಎಂದು ಹಿರಿಯೂರು ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಾವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ಗೆ ಕಂಟೇನರ್ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, 9 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಹೇಮರಾಜ್ ಎಂಬವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಗೋಕರ್ಣ ತೆರಳುವ ಎಸಿ ಸ್ಲಿಪರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಲಾರಿ ಬಂದು ಬಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಎರಡು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದವು. ನಾವು ಹೇಗೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಬಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆವು'' ಎಂದರು.
''ಅಪಘಾತ ನಡೆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ನಾನು, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಬಸ್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆವು. ನಾನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆಗ ಬಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಜೀವ ದಹನ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಗೊರ್ಲತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಬಳಿಕ ಕಂಟೇನರ್ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 8 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕೂಡ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
