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ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮನೆಗಣಪ ಫುಲ್ ವೈರಲ್!

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಾಂಧೂರ ಗಲ್ಲಿಯ ಅಶೋಕ ಚೌಗಲೆ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

GANESHA IMMERSION RE CREATION
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 7:57 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಯೊಂದರ ಗಣಪ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜನರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ 5 - 6 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಂಧೂರ ಗಲ್ಲಿಯ ಅಶೋಕ ಚೌಗಲೆ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಜನರು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

2025ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ: ಅಶೋಕ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜನಾ, ಪುತ್ರ ಓಂಕಾರ, ಪುತ್ರಿ ಅಂಕಿತಾ ಮುತುವರ್ಜಿ, ಕಲಾವಿದ ಗಜು ಪವಾರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಅಂತಾನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಹೊಂಡ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರಿನ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚವಾಟಗಲ್ಲಿ, ಬಾಂಧೂರಗಲ್ಲಿ, ಗಣಾಚಾರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಾಮತಗಲ್ಲಿ, ಖಡಕ್ ಗಲ್ಲಿ, ರಾಜಹಂಸಗಲ್ಲಿ, ಶಾಹಪುರ ಬಸವಣಗಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕಲಾತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ.‌ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು. ಹೀಗೆ 2025ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಚೌಗುಲೆ ಕುಟುಂಬ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರ ದಂಡು ಚೌಗುಲೆ ಅವರ ಮನೆಯತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

Ganesha immersion Re creation
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

ತ್ರಿಡಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ: ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು - ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು, ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕಲಾವಿದರು, ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗೊಂಬೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

Ganesha immersion Re creation
ಅಶೋಕ ಚೌಗಲೆ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಐಡಿಯಾ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಕಿತಾ ಚೌಗುಲೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಓಂಕಾರ ಐಡಿಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2025ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅವನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ, ತುಂಬಾ ನೈಜವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ಪುಣೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ 24/7 ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾ-ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ‌ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Ganesha immersion Re creation
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಚೌಗುಲೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ಭಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎಂಬವರು.

ತುಂಬಾ ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ರಶ್ಮಿ ಓಂಕಾರ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್​ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಚೌಗುಲೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ದಿನ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ನೈಜವಾಗಿವೆ. ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಪಸ್​ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಬಂದು ನೋಡಿದೆವು ಎಂದರು.

Ganesha immersion Re creation
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರು (ETV Bharat)

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂತು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಚೌಗುಲೆ ಮನೆಯವರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಕಿಲಾರಿ.

Ganesha immersion Re creation
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

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TAGGED:

BELAGAVI
GANESHA CHATURTHI 2026
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ
GANESHA IMMERSION RE CREATION

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