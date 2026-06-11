ಗುಜರಿ ಸೇರಬೇಕಾದ ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ
ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು NGO ಉಚಿತವಾಗಿ ಮರು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 12:32 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಖಾಲಿ ಪುಟ ನೀಡಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮರು ಬೈಂಡ್ ಆದ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಬೈಂಡ್ ಆದ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ NGO ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು NGO ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೇ ಉಳಿದ ಹಾಳೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಅದರಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು NGO ಸಂಸ್ಥೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು 200 ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
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