ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿವಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಳಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಯು ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 10:10 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿ.ಎಡ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಆರ್ಸಿಯು ವಿವಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೈತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಳಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ವಿವಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಸಿಯು ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪುಣಾ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ, ಹತ್ತರಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಟೋಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ಟೋಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರಕು ತುಂಬಿದ ವಾಹನಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬಿನ ಕಿಚ್ಚು, ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಳಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಚಕ್ಕಡಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿ, ಚಕ್ಕಡಿ ಬಂಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆಯೇ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಚಕ್ಕಡಿ ಬಂಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈತರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇನ್ನು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜೆ ಅರಸ್, ಡಿಸಿಪಿ ಎಂ.ವೈ.ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ರೈತರ ಗೋರಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ. ನಾವೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಐದು ಕೋಟಿ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ 140 ಕೋಟಿ ಜನರು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಲೀಟರ್ಗೆ 60 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆ ಅವರು ಲೀಟರ್ಗೆ 110 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ತ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಓರ್ವ ಹುಚ್ಚನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಅಮಿತ್ ಷಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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