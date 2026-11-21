ಬಸವೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ರವಿ ಹಂಜ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶವಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Published : November 21, 2026 at 9:26 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬಸವೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಬಂಧನ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರೇಕೆರೂರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ರವಿ ಹಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ, ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವೆ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಕೋಮಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಚನಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರವಿ ಹಂಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದವರು ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಬಸವಣ್ಣನರನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ತರಲು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರ ವಿರುದ್ದ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ - ವೀರಶೈವ ಒಡೆದು ಆಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಈಗ ರವಿ ಹಂಜ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘೋರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನೇ ಗುರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2014ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸನವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರು. ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದರೆ 2028ಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಮೂರೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ನ ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶವಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹವರಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಎಂದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ, ಕೀಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಿದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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