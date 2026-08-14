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ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡುದಾರರು ಸೆ.30ರೊಳಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿ: ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಆರ್ಷದ್

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಸಂಬಂಧ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಆರ್ಷದ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 9:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನರ್ಹ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಪಡಿತರದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 2.65 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಡಿತರದಾರರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ‌‌ವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಡುದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿಯಾನ ರೀತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸೆ.30ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್​ ಅರ್ಷದ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಪಡಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅನರ್ಹರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 12 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರವು 7 ಲಕ್ಷ ಪಡಿತರದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇಂತಹವರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 4.5 ಕೋಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮಾನದಂಡ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇ‌ನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಯೊಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ GPS ಅಳವಡಿಕೆ, ಗೋದಾಮು, ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಂಮಾಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ‌ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

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ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್​ ಕೆವೈಸಿ
MINISTER RIZWAN ARSHAD

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