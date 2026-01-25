ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ: ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ
Published : January 25, 2026 at 8:42 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೂ ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳು 108 ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ, ಸೂರ್ಯ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಘ, ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು 'ರಥ ಸಪ್ತಮಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಸಪ್ತ ಅಶ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಈ ದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯ ಮಹತ್ವ: ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯದೇವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಂದು ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪುರಾಣ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಯಶೋವರ್ಮನೆಂಬ ರಾಜನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ರೋಗಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ವಿವರ ಪಡೆದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ರಾಜ ಪುತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಂತನೂ, ಪ್ರಭಾವ ಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
