ಮೈಸೂರು: ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳು
400 ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸುಳ್ಯದ ದಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ವರದಿ- ಕೇಶವ್ ಎಂ
Published : November 14, 2026 at 8:25 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಾಳೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳು ಇವೆಯಾ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಸಿ ಬಾಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪೆಕ್), ಐಸಿಎಆರ್ -ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಾಳೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರು.
ಬಾಳೆಯ ಲೋಕ ದೊಡ್ಡದು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಳಿಯೂ ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರು ವಾಸಿ. ಕಮಲಾಪುರ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಕಲ್ಲು ಬಾಳೆ, ನಾಟಿ ಬಾಳೆ, ಬೂದು ಬಾಳೆ, ಹಂಪಿಯ ಸುಗಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಳೆ, ಹುಳಿ ಬಾಳೆ, ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲಾದ ತಳಿಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ರೊಬಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾವೆಂಡೀಸ್ ತಳಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ನಾಟಿ ಬಾಳೆಗಳು ನಾಶದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದಿವೆ.
ಮೇಳದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬಾಳೆನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಯ ಅಡುಗೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 400 ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸುಳ್ಯದ ದಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಪರೂಪದ ಬಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ಶಿರಸಿಯ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಅಪರೂಪದ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಂದುಗಳನ್ನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 8 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸಹಸ್ರ ಬಾಳೆ, ಇಡೀ ಗಿಡವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಮೇಳದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, ಫಿಂಗರ್ ಬಾಳೆ, ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಮೊದಲಾದ ತಳಿಗಳ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಬಾಳೆ ನೆಡಲು ಆಸಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆಯ ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಮಲಾಪುರ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಕರ್ಪೂರವಲ್ಲಿ, ಪೂವನ್, ಚಂದ್ರಬಾಳೆ, ಮದರಂಗಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಸಿ ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಯ ಅಡುಗೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇವೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಡಗು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಬಿ.ಪಿ. ರವಿಶಂಕರ್, "ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ, ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಂಗರ್ ಬಾಳೆ, ರಸಬಾಳೆ, ಪಚ್ಚೆ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಧ, ಮರ ಬಾಳೆ, ಬೂದು ಬಾಳೆ, ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಬ್ಲೂ ಜಾವಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಳೆ, ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಬನಾನ, ಸಹಸ್ರ ಬಾಳೆ, ಪೂಜಾ ಕದಳಿ 3 ವಿಧ, ಮದರಂಗಿ 3 ವಿಧ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬಾಳೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಬಾಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಜಾವಾ ಗೊನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನೀಲಿ, ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಳ್ಯದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಡಿ.ಎನ್. ದಯಾಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತಳಿಗಳ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸಿವಿ ರೋಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಹಿ ತಳಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಜ್ಜಿಗಾಗುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ತಳಿ ಪೋಪುಳು ತಳಿ. ಒಂದೊಂದು ತಳಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಬಾಳೆ ತಳಿಗೂ ಇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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