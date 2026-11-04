ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮಗು ಪಾರು
ಇಂತಹ ಜಟಿಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾದಂತಾಗಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 7:44 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ರೆಟಿನೋಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ - Retinoblastoma) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (FMMCH) ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಇಂಟ್ರಾ-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ’ (Intra-Arterial Chemotherapy - IAC) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಣ್ಣನ್ನೇ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ವೈದ್ಯರ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಕಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇಂತಹ ಜಟಿಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾದಂತಾಗಿದೆ.
ರೆಟಿನೋಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ (ದೃಷ್ಟಿಪಟಲ) ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಂಭೀರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ. ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೋ-ಸರ್ಜರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ನಳಿಕೆಯನ್ನು (ಕ್ಯಾಥೆಟರ್) ಕಣ್ಣಿನ ಗಡ್ಡೆಗೆ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪುಟ್ಟ ನಾಳದವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಇಡೀ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೀಮೋ ಔಷಧಿ ಹರಡುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೀಮೋ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಜುರಿಯನ್ ಬೈಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾಥ್ ಲ್ಯಾಬ್’ (Philips Azurion Biplane Cath Lab) ಸೌಲಭ್ಯವು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವ 3D ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು 3D ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಕಣ್ಣಿನ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮಟೊ-ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಹರ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಲೆನನ್ ಡಿಸೋಜ, ಡಾ. ಮಂದೀಪ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ತಂಡವು ‘ಇಂಟ್ರಾ - ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ’ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿತು. ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅನಂತ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಸುನಯನಾ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಔಷಧ ನೀಡುವ ‘ಇಂಟ್ರಾವಿಟ್ರಿಯಲ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ’ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂ. ಫಾಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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