ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 2:27 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಕೀಟ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಂತಹ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಮಿಲನ (ಸಂಯೋಗ) ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಪುರದ ದಿನೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂತತಿಯನ್ನು (ಮರಿಗಳನ್ನು) ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಜ. ಹತ್ತಾರು ಕೌತುಕ, ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಹುಳ ಉಪ್ಪಟ್ಟೆಗಳು, ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಜಲಚರಗಳು, ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡವರು ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಬಳಿ ಹುಳಗಳೇ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ವಾದ ಇದ್ದರೂ ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಂಗಾತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಹಲವರು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ಮಯ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಎರಡು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ನಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡವರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಾಟಿ ಎಂದು ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುತ್ತ, ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಅವುಗಳ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪೋಲಾನ್ ಬೇಸ್ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅಂಟುವುದರಿಂದ ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖದ್ದು. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಎರಡು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ನಂತರ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ Pupa (ಪ್ಯೂಪಾ) ಎಂಬ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತಲುಪಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವು ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ವೀರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
