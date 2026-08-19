ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಡಲಾಮೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ಸಾವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ನಿಖರ ಕಾರಣ!
ಕಡಲಾಮೆಯ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
Published : August 19, 2026 at 8:47 PM IST
ಕಾರವಾರ: ನಗರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಕಡಲಾಮೆಯೊಂದರ ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಪಲ್ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮೃತ ಕಡಲಾಮೆ ಕಳೆಬರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮರೈನ್ ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೃತ ಕಡಲಾಮೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಲಾಮೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬದಲು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ಹೂಳಲಾಯಿತು. ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡಲಾಮೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಡಲಾಮೆ ಸಾವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ನಿಖರ ಕಾರಣ: ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆ ಅಥವಾ ದೋಣಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಡಲಾಮೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೆ ಕಳೆಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ ಜಾತಿಯ ಕಡಲಾಮೆ ಕಳೆಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆತಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಳೆತ ಕಳೆಬರವನ್ನು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂಳಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಲಾಮೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವ ಸರೀಸೃಪಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರೂ ಇವು ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ. ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ನಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕಾಲುಗಳು ಈಜಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
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