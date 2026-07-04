ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ: ಶೀಘ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : July 4, 2026 at 8:13 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಯು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜೇಶ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ ನಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂತನೂರು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿರುವ ಮೋನೋಜೈಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 700 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ, ಅಜ್ಜೀಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ವೇ ನಡೆದಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸರ್ವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಥೋರಿಯಂನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಮೋನೋಜೈಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು 'ಥೋರಿಯಂ' ಹಾಗೂ 'ಯುರೇನಿಯಂ'ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಈ ಥೋರಿಯಂ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 720 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಥೋರಿಯಂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ದೊರತಂತಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಗರಗಳು ಅಂದರೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಥೋರಿಯಂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
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