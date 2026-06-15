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ಗುಜರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೇರಿತು!

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾರವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಯಂತ್ರವೊಂದು ಮೈಸೂರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೇರಿದೆ.

HISTORICAL WEIGHING MACHINE
ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೇರಿದ ಅಪರೂಪದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 5:36 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಗುಜರಿ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೇರಿದೆ!. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಗೇಜ್​ಗಳನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕಿ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಷಿನ್ (ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರ), ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

1880ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ 2000 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು, ರೈಲ್ವೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ 'ಲಿವರ್ ಪೂಲ್' ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಹೆನ್ರಿ ಪೂಲಿ ಅಂಡ್ ಸನ್' (Henry Pooley & Son) ಈ ತೂಕದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಗೇಜ್​ಗಳನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕಿ, ಲಗೇಜ್​ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 1951ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಲ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸದರ್ನ್ ಮರಾಠ ರೈಲ್ವೆಗಳ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

HISTORICAL WEIGHING MACHINE
ಅಪರೂಪದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾರವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಯಂತ್ರವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯಂತ್ರವು 2000 ಕೆ.ಜಿ.ವರೆಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಹೆನ್ರಿ ಪೂಲಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 19ನೇ ಹಾಗೂ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದ ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್​ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಯಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.

HISTORICAL WEIGHING MACHINE
ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೇರಿದ ಅಪರೂಪದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ (ತೂಕದ ಯಂತ್ರ) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆನ್ರಿ ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಯಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಕನಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೆರಿಟೇಜ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರದ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಗೈಡ್ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 1851 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಲು ವಿಭಾಗವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸದರನ್ ರೈಲು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತೂಕದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು, ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು; ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​: ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಲುಕ್

TAGGED:

HISTORICAL WEIGHING MACHINE
MYSURU RAILWAY MUSEUM
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ
MYSURU
WEIGHING MACHINE

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