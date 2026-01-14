ETV Bharat / state

ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ನಾಣ್ಯಗಳು: ಸತೀಶ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ 10 ಸಾವಿರ ನ್ಯಾಣ್ಯ, 500 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​

ರಂಗಾಯಣದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ರಾಜರ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ನಾಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 14, 2026 at 10:03 AM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕೇಶವ ಎಂ.

ಮೈಸೂರು: ರಂಗಾಯಣದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸಮತೆಯಡೆಗೆ ನಡಿಗೆ ಥೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ರಾಜರ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬಹುರೂಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಕೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಚಿತ್ರ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸತೀಶ್ ಅವರು, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ನಾಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರತಂದ ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ 10 ಸಾವಿರ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ 1965ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮೊದಲ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಇತರ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ 500 ವಿಶೇಷ ಸ್ಟಾಂಪ್‌ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ.

ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ನಾಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಅವರು, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳದ ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ 10 ಸಾವಿರ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ 147ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 22 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಖಾದಿ ಅಂಚೆ, ತ್ರಿಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರೇಷ್ಮೆ ಲಕೋಟೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸತೀಶ್ ಅವರು 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಎಚ್.ಕೆ.ಸತೀಶ್.

