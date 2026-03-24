ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸೈಸೆಕ್ ವರದಿ

ಉದ್ಯಮಗಳು, ಮಹತ್ವದ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೈಸೆಕ್ ವರದಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

CySec report released
ಸೈಬರ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೈಸೆಕ್‌ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 8:15 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸೈಬರ್‌ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೈಬರ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ (ಸೈಸೆಕ್‌- CySecK) 2025–26ರ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಈ ವರದಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಮಹತ್ವದ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಸೈಸೆಕ್, ರಾಜ್ಯದ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮ ಸಹಯೋಗ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈಬರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಂಡ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಮಂಜುಳಾ ಎನ್. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಾಜ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮಹತ್ವದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಹಯೋಗ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೈಸೆಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಅವಲೋಕನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:

ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ವಿವರವಾದ ಪರಾಮರ್ಶೆ.

ಕೌಶಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಕಾಸ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ತರಬೇತಿ, ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕಲಿಕಾ (ಎಂಒಒಸಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು.

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಎಚ್‌.ಎ.ಸಿ.ಕೆ ನಂತಹ ವೇಗವರ್ಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಐಎಸ್‌ಒ ವೇದಿಕೆ (ಸಿಐಎಸ್‌ಒ-ಕೆಎ) ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಯೋಗ ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬೆದರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ: ಸೈಬರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಗಮನಹರಿಸಿದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು.

