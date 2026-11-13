ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತಿ ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ವಿಕಾಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದು, ವಿಕಸಿತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 4:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಜಿನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅತಿ ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಯೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಎಂಬಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಲವರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
A major boost to Karnataka's growth! Projects worth over ₹15,000 crore are being launched today to strengthen connectivity and energy security. https://t.co/jfMwD06wCK— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2026
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಡತನದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಜನ ಅತೀ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ವಿಕಾಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ. ವಿಕಸಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ 17 ಕಿ.ಮೀ ಇತ್ತು, ಈಗ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಸೆಂಚುರಿ ಭಾರಿಸಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೆಂಚುರಿ ಭಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್, ಮುಂಬೈ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ಇಂಜಿನ್, ರೈಲು ಕೋಚ್ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು, ಅಮೃತ ಭಾರತ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈಗ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಮೃತ ಭಾರತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವೂ ಆಗಿದೆ, ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಪಿಂಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ರೈಲು ಬಜೆಟ್ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು.
ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೂರು ಶೇಕಡಾ ವಿದ್ಯುಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ಚಿಪ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಪ್ತನಕ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯವರೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆ 300 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಟಿವಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಬಡತನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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