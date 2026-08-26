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ಅಮೆರಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ; ರೆಸಾರ್ಟ್​ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧದ ಚಾರ್ಜ್​ ಶೀಟ್​ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್​ ಮಾಲೀಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

High Court
ಹೈಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 10:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೊಡಗಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್​‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಸಾರ್ಟ್‌ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟ್ಟಾ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟ್ಟಾ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ 2026ರ ಜೂ.7ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಕೊಡಗಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ ಮಾಲೀಕ ಪಿ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 2025ರ ಸೆ.1ರಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸನದ ಅಡಿಪಾಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ, ಆ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್ 239 ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಿಂದಲೇ ಲೋಪವು ಉದ್ಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 239 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ; ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರನ ವಿರುದ್ಧದ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆ 2026ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ 12ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕೊಡಗಿನ ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ನೌಕರ (ಮೊದಲನೆ ಆರೋಪಿ) ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಹೋಂಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದಾಗ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ-1946ಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 7 ಪ್ರಕಾರ ಫಾರಂ-ಸಿ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ-1946ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 7, 14 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್‌ 239 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್​
ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ
HIGH COURT

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