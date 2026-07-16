ETV Bharat / state

'ನಾನು ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲಾ ನೀನು ಬರಬೇಕು'!: ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್​ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ

ನಿನ್ನ ತಾಳಿ ಕೊಡು, ಬಂಗಾರ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ... ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಜಿಮ್​ ಟ್ರೈನರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ SEXUAL ASSAULT
ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ. (ETVB Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಮ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪವರ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜಿಮ್​ಗೆ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್​ ಜಿಮ್​ ಟ್ರೈನರ್​​ ಕಂ ಮಾಲೀಕರು ಅವರೇ. ಜಿಮ್​ಗೆ ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಆಕಾಂಶ್, ಹಿಂದೂ​ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜಿಮ್​​ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಂಜನೇಯ, ಗಣೇಶ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಜಿಮ್​ ಅಂತಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 5-6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು".

"ನಾವು ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ​ ಮಾಡುವಾಗಲು ಕೂಡ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೀಸೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ಹಿಡೆನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳಿದಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ಹಣ, ಬಂಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ".

"ಮಾರ್ಚ್​ 27 ರಂದು ಅವರ ಜಿಮ್​ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕ್ಲಾಸ್​​, ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವರ ವರ್ತನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಾಳಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ತಾಳಿ ಕೊಡು, ಬಂಗಾರ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದೆ".

"ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ನನ್ನ ಪತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜತೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹ 3-4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಮ್​​ ಟ್ರೈನರ್​​ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳೆಯಿಂದಲೇ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್​ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಯುವಕನ ತಾಯಿ

TAGGED:

DAVANAGERE
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ
ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್
SEXUAL ASSAULT
RAPE CASE AGAINST GYM TRAINER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.