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ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಐರಾ ಹಾಡು

ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐರಾ ಉಡುಪಿ ಅವರು ಬರೆದು ಹಾಡಿದ ರ‍್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

UDUPI HIS AURA HITS YOU ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಹಿಸ್ ಔರಾ ಹಿಟ್ಸ್ ಯು ಸಾಂಗ್​ ಗಾಯಕಿ ಐರಾ ಉಡುಪಿ
ಉಡುಪಿಯ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಐರಾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 7:56 PM IST

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ಉಡುಪಿ: ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​​ ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಬಳಿಕ ಯಶ್​​ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಐರಾ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿ, ಹಾಡಿದ ರ‍್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

'ಹಿಸ್ ಔರಾ ಹಿಟ್ಸ್ ಯು' ಎಂಬ ರ‍್ಯಾಪ್ ಹಾಡನ್ನು ಯಶ್ ಪಾತ್ರದ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಓಪ್ರಾ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಐರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ (ಹಾಡು) ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ಗಾಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಾಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬರೆದು ಐರಾ ಹಾಡಿದ್ದರು.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಜತೆ ಐರಾ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಾರ್, ಕಬ್ಜ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ ಇವರ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 1 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಐರಾ ಹಾಡಿದ 'ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು..' ರ‍್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೈಲಿನ ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಆಸ್ಕರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಜತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗೆ (ಥೋಡ ಥೋಡ ದಿಲ್ ಡೋಲಾ)ಐರಾ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್, ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್ ಸಹಿತ ಹಲವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಐರಾ ಕಂಠಸಿರಿಯಿದೆ.

ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಂಭರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪ, ಶಿವರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್​ ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರೌಂಡ್​ ಸ್ಕೋರ್​​, ಮಲೆಯಾಳಂನ ಜೇಕ್ಸ್​ ಬಿ.ಜಾಯ್​ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯ ಅವರ ಹಾಡು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಮಲೆಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿಸಹಿತ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಐರಾ, ತನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡಿನ ಜತೆಗೆ ಜೆನ್‌ಝಿ ಮನಸ್ಸು ಕದಿಯುವಂತೆ, ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಹಾಡುವ ಕಲೆಯೂ ಐರಾಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ. ಐರಾ ಹಾಡಿನ 14 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐರಾ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಠಲದಾಸ್ ಭಟ್, ಪಂಡಿತ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಇವರ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿಂದ ದೇವರ ನಾಮ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ವೃಜನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ-ಚೇತನಾ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಐರಾ ರ‍್ಯಾಪ್, ಗಝಲ್, ಓಪ್ರಾವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನನಗೂ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಲು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆರಿಯರ್​ನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಘಳಿಗೆ. - ಐರಾ ಆಚಾರ್ಯ

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UDUPI
HIS AURA HITS YOU
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಹಿಸ್ ಔರಾ ಹಿಟ್ಸ್ ಯು ಸಾಂಗ್​
ಗಾಯಕಿ ಐರಾ ಉಡುಪಿ
AIRAA UDUPI

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