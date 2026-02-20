ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ-ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸ

2025-26ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಜನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ)ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

RANJI TROPHY FINAL DHARWAD ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​​
ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಮೈದಾನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಣಜಿ ಫೈನಲ್​​​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಈ ಬಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಗರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫೆ.24ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಯಾರಾಗಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅವಿನಾಶ ವೈದ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಪಿಚ್ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಅದವ್‌ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೈದಾನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಧಾರವಾಡ ಜೋನ್ ಕನ್ವೇನರ್ ವೀರಣ್ಣ ಸವಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ​ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.

"ಫೆ.24ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭರದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಫಿಚ್​ ಕ್ಯೂರೆಟರ್​ ನಿನ್ನೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್​ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಫೆ.22ರಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಕೆಟ್, ಫಿಚ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

RANJI TROPHY FINAL DHARWAD ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​​
ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಮೈದಾನ (ETV Bharat)

"ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂ, ಡೈನಿಂಗ್, ವಿಐಪಿಗಳು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂಪೈರ್​ಗಳು, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್, ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗು ನೇರ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿವೆ. 2012ರಿಂದ ಮೊದಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 7-8 ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್​ ಎ ಮ್ಯಾಚ್​ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಇಂಡಿಯಾೃನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಎ ಮ್ಯಾಚ್​ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಲ್​ ಟೂರ್ನ್​ಮೆಂಟ್​ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಲ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಗಿದೆ.‌ ಈಗ ರಣಜಿ ‌ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ" ಎಂದರು.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು: 2025 ನವೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಚಂಡೀಗಢ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. 2025ರ ಜನವರಿ 5ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್​ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಫೆ.16ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಚಂಡೀಗಢ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 2013-14ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಎ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತ ಎ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳು 2019-20 ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಎ- ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳು 2022-23ರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಕೆ.ನಾಯ್ಡು ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು.

ರಣಜಿ‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಣಜಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​ ಅವರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾಯಕ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕಲ್, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಹಾಗು ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 11 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​​ ತಲುಪಿದ ಕರ್ನಾಟಕ; ಇದುವರೆಗೆ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

RANJI TROPHY FINAL
DHARWAD
ರಣಜಿ ಫೈನಲ್
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​​
RANJI TROPHY FINAL AT HUBBALLI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.