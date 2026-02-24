ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್‌: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ತಿ, ಆಟಗಾರರ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಪೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ.

RANJI TROPHY
ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಕೆ‌ಎಸ್​ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025-26ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ-ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ದರ 100 ಹಾಗೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ತುಂಬಿವೆ.

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು (ETV Bharat)

ಕೆ‌ಎಸ್​ಸಿಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜಾ ದಿನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ‌ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.‌ ಐದು ದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದವರು ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೈದಾನ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. ರಣಜಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳೂ ನಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೆಂಕಟ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ‌ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಪಿಎಲ್ ನಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪದಾ ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೆರ್ಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೆರ್ಸಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರಾಟಗಾರ ಸಫುನ್ ಶಾ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರ ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ‌. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜೆರ್ಸಿ‌ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮೈದಾನದ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಸುನೀಲ್ ಜೋಶಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ: ಭಾವುಕರಾದ ಕನ್ನಡಿಗ ಜೋಶಿ

TAGGED:

RANJI TROPHY FINAL IN HUBLI
KSCA STADIUM
ರಣಜಿ ಫೈನಲ್
HUBBALLI
RANJI TROPHY FINAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.